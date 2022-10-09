"Небесной красоты": измученная болезнью Зудина ушла с застывшей улыбкой

Марина Зудина, как она сама неоднократно заявляла, невероятно тяжело переживала утрату Олега Табакова. После его смерти она, измученная болезнью любимого мужа, впала в такую депрессию, что не могла даже плакать. Пускалась в слезы только при мыслях о почившем супруге.
К счастью, со временем нашлось то, что помогло Марине выбраться из пучины страданий: съемки. Она была приглашена в сериал "Содержанки", который срежиссировал Константин Богомолов. По мере работы, депрессия актрисы отступила, и она смогла вновь радоваться жизни.
Накануне Марина Зудина поделилась фотографиями с площадки: только что был доснят 4 сезон проекта. Так что в конце рабочего дня она ушла со съемок, не забыв тепло поблагодарить всех, кто был задействован в процессе. "Вы были постоянно рядом и давали силы работать по 15 часов подряд", – отметила она дружелюбие и самоотверженность коллег.
На нескольких фотографиях главным планом идет сама актриса: счастливая, светящаяся, с застывшей на миг улыбкой. Не заметить такое было нельзя, поэтому подписчики рассыпались в комплиментах.
"Вы так расцвели", "Столько тепла в Ваших словах о других людях", "Вы небесной красоты человек", – порадовали они Марину Зудину.