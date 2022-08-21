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Шоу-бизнес
65-летняя веселая вдова Зудина вывалила голую грудь перед толпой мужиков: Даете!

65-летняя веселая вдова Зудина вывалила голую грудь перед толпой мужиков: Даете!

Марина Зудина в личном блоге показала самое сокровенное.
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По словам актрисы, после смерти Олега Табакова она несколько лет приходила в себя. В одном из интервью звезда отметила, что года три плакала только от воспоминаний, но потом постепенно начала возвращаться в норму.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

Помимо этого, и карьера Марины Зудиной пошла в гору – актриса стала чаще сниматься. Например, сейчас она работает над новым сезоном нашумевшего сериала "Содержанки".

В личном блоге актриса показала серию черно-белых фотографий. Вероятно, они сделаны как раз во время съемок нового сезона. "Это не отдых на море… Это съемки под Питером", – написала вдова Олега Табакова.

На снимках артистка выглядит очень веселой – смеется и улыбается во все 32 зуба. Марина Зудина одета в шелковый топ на бретельках и юбку. Правда, вырез настолько глубокий, что кажется, будто вдова вывалила свою грудь перед толпой мужиков – съемочной площадкой и подписчиками.

Последние, кстати, не постеснялись сделать комплимент "упругостям" 65-летней Марины Зудиной. "Какая грудь!", "Скажу искренне без всяких лишних слов, вы действительно даёте стимул взяться за себя, тем кому стукнуло 50! Вы шикарная блондинка, без возраста", "Шикарно выглядите", "Роскошная Марина!" – написали в комментариях.

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 августа 2022, 11:04 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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