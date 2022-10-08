Безутешный Киркоров откровенно рассказал о смерти новорожденной дочери

Филипп Киркоров пошел по стопам отца: стал певцом и композитором столь же известным и любимым как и Бедрос Киркоров. Отцу автора хита "Зайка моя" сейчас уже 90 лет, но он все равно сохраняет крепость тела и памяти, что позволяет ему давать интервью и посещать телестудии.
Сегодня Бедрос Киркоров стал гостем передачи "Секрет на миллион", где рассказал Лере Кудрявцевой о своей личной жизни и некоторых секретах, которые пронес через всю жизнь. Самым болезненной из тайн оказалась та, которая касалась смерти его новорожденной дочери Ксении.
Оказывается, в 2002 году супруга Людмила подарила ему дочь, но у новорожденной девочки не раскрылось легкое. К великому сожалению Бедроса, спасти ее не сумели. В произошедшем он винит себя: считает, что смерть долгожданной дочери была карой небес за выбор неправильного имени. По его признанию, согласно семейной традиции девочку должны были назвать Софией, но новоявленные родители решили – будет Ксения. Именно за это, по словам безутешного Киркорова, они и поплатились.
Что же касается Филиппа, пережить потерю ему так же сложно, как и отцу с мачехой. Именно по этой причине он за 20 лет так и не побывал на могиле сестры...