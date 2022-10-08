"Этим заниматься не стоит": Тюльпанова высказалась о реальной угрозе Пугачевой

Общественность сильно взволнована событиями, происходящими в семье Аллы Пугачевой. Напомним, что весной этого года артистка покинула с супругом страну, полгода жила заграницей. К началу осени Алла Борисовна с детьми вернулась в Москву, но уже через месяц вновь решила уехать. Кто-то поддерживает действия и выходки Народной артистки, кто-то откровенно осуждает.
Не осталась в стороне и журналист и блогер Милана Тюльпанова. В эксклюзивном интервью девушка высказалась о действиях Аллы Борисовны после отъезда из России. Она считает, что каждый человек имеет право на свое мнение, даже если оно отличается от мнения лидеров страны. Тюльпанова добавляет, что откровенно высказываться из заграницы, конечно, легче. По мнению блогерши, реальной угрозы для семьи Пугачевой не предвидится.
Милана не разделяет взгляды Аллы Пугачевой и придерживается противоположного мнения относительно февральских и сентябрьских событий. Тем не менее, блогер считает, что даже разные мнения — это не повод оскорблять других людей.
"Писать токсичные публикации, добиваться каких-то действий… Продолжать драматизировать, язвить, на мой взгляд, этим заниматься не стоит", — заканчивает Милана Тюльпанова.