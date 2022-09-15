"Грязь и низость": Рудковская отбила 9-летнего сына у обнаглевшей хамки Тюльпановой

До сих пор Милана Тюльпанова была известна лишь как как дочь члена Совета Федерации и сенатора законодательного собрания Тюльпанова и экс-супруга футболиста санкт-петербургского ФК "Зенит" Кержакова. Сама по себе она ничего не представляет. Но имя ее не сходит из новостной повестки – она которую неделю сражается с Яной Рудковской. "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!" – как писал в басне Иван Крылов.



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