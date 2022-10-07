Муж бросил: Готовая ради Галкина* на все Пугачева осталась одна на чужбине

Муж не встретил Аллу Пугачеву за границей.

Примадонна российской эстрады не успела вернуться на родину, как вновь уехала, причем после череды скандалов. Например, обратилась к Минюсту с просьбой внести ее в список иностранных агентов вслед за супругом. "Я солидарна со своим мужем...", – сказала артистка. После этой выходки без преувеличения можно сказать, что Алла Пугачева ради Максима Галкина* готова на все, а что же насчет него?

Поговаривают, что певица сейчас снова находится в Израиле. Вот только молодого возлюбленного, как оказалось, рядом нет. На чужбине она осталась в одиночестве – в окружении лишь двух своих детей. А супруг продолжает колесить по миру со своими концертами. И даже приезд Примадонны не изменил плотный гастрольный график: из-за очередного выступления ее пришлось бросить.

Впрочем, Максима Галкина* можно понять, ведь на данный момент именно он является главным кормильцем в своей семье. Находясь в Марбельи, он вышел на связь с поклонниками и показал, какой шикарный вид открывается из его номера. Юморист не упустил возможности упомянуть в своей речи жену и детей, отметив, что ежедневно созванивается с ними по видеосвязи.

По словам комика, он рассказывает Гарри и Лизе о городах, в которых находится. Ну, а Алла Пугачева тем временем, судя по всему, одна тащит на себе груз воспитания Гарри и Лизы, а также обустройства их жизни в чужой стране.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

