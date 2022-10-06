Красотку из "Уральских пельменей" взяли в постели с длинным причиндалом: Болит

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сейчас занимается сольной карьерой. Одно из направлений — участие в съемках и фотосессиях.
Так, недавно фотографы взяли Юлию в кадр прямиком в постели, держащую лаковые сапоги с длинным причиндалом. Речь идет о высоченной шпильке-каблуке. Юлия Михалкова разыграла в кадре настоящую радость от обладания шикарной парой обуви.
"Если у вашей девушки болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые модные сапоги", — подписала фотографии Юлия.
Красотка из "Уральских пельменей" выглядит на фото расслабленной и уверенной в себе. Достичь такого состояния и раскрыться на съемках помогают дыхательные упражнения. Об этом рассказывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Умение расслабляться поможет не только на фотосессии, но и в реальной жизни. Комок зажатых эмоций могут привести к серьезным нарушениям здоровья, предупреждает портал "Вести Подмосковья". Среди возможных заболеваний на нервной почве гипертония, астма и язва.
Важно выбрать правильный способ выплескивания эмоций, чем и руководствуется Юлия Михалкова из "Уральских пелменей". С самого детства человек должен учиться понимать обстановку и выбирать подходящую реакцию. По сообщению Царьграда, цитирующего врача-психиатра, даже детская агрессия не может быть оправдана.