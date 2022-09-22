Красотку из "Уральских пельменей" скорчило в страшной позе: В морге

Юлия Михалкова, звезда шоу "Уральские пельмени" поделилась с поклонниками странной фотографией.

Юлия Михалкова, актриса юмористического шоу "Уральские пельмени", сейчас вовсю занимается сольной карьерой. Красотка играет на сцене театра, участвует в рекламных съемках, а в свободное время путешествует. Михалкову часто сравнивают с другой актрисой "Уральских пельменей" — Илоной Юрьевой. Покинув проект, актриса занялась производством линейки косметики для волос.

Моментами личной жизни Юлия делится с подписчиками в своих социальных сетях. Вот и на днях актриса поделилась новой фотографией в новом образе. Обычно, Михалкова выкладывает красивые фотографии со съемок в ярких нарядах роковой красотки. На последней же публикации, по мнению поклонников, красотку из "Уральских пельменей" скорчило в страшной позе: она лежит на полу в странной балахонистой одежде. Лицо ее закрыто темными очками, за которыми не видно зеленых глаз Юлии.

В комментариях, ожидаемо, девушке пишут отнюдь не лестные комментарии. "Показалось сначала, тележка в морге", "Не наряд, а какой-то балахон", — реагируют поклонники звезды шоу "Уральские пельмени".

Странную фотографию звезда "Уральских пельменей" заключила не менее странной подписью: "Пользуясь информацией, не допускайте, чтобы информация пользовалась вами". Смысл послания пока остается для поклонников загадкой.