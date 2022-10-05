"Какого пола человек?": жена онкобольного Юдашкина загремела в клинику с тайным животиком

Жена легендарного российского модельера Валентина Юдашкина часто рассказывает своим подписчикам подробности своей жизни. Подробности состояния онкобольного супруга Марина старается не афишировать, зато с радостью выкладывает фотографии подросших внуков и посиделок с любимыми друзьями.
На днях Марина сама загремела в медицинское учреждение и сразу же поделилась с подписчиками полезным контактом. Поводов для беспокойства нет — речь идет о клинике эстетитеческой медицины. Марина согласилась на процедуру BBL для омоложения лица, шеи и удаления пигментных пятен. "Спасибо дочке за заботу о маме. Очень довольна!" — пишет жена модельера.
Одета избранница Валентина Юдашкина, как и всегда, элегантно и со вкусом. Видимо, годы, прожитые с экспертом моды, не прошли мимо. Черный костюм свободного силуэта скрывает тайный животик, но не перетягивает стройные ноги. Благодаря этому жена модельера выглядит спортивной и подтянутой. Белые волосы и легкая укладка подчеркивают помолодевшее после процедуры лицо.
Единственное — подписчики не сразу разобрались, кто стоит рядом с Мариной Юдашкиной. "Какого пола человек в белом халате?" — поинтересовались в комментариях. Скорее всего, людей смутила складка в районе груди врача-косметолога.