Пресняков вылез сзади: Подольская поделилась домашним видео

Владимир Пресняков и Наталья Подольская часто радуют подписчиков, впуская их в свою жизнь через социальные сети.



Вот уже 12 лет Наталья Подольская счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. От экс-зятя Аллы Пугачевой певица родила двоих сыновей: старшему, Артемию, сейчас уже 7 лет, а младшему Ивану – почти два года.

Вчера Дни.ру писали о том, как страдает Владимир Пресняков из-за того, что упустил взросление своего старшего сына Никиты Преснякова. К счастью, отношения между отцом и старшим сыном сложились доверительные и крепкие, поэтому сейчас каждая встреча для них – повод для радости. А ошибки, допущенные ранее, можно учесть в воспитании подрастающих Артемия и Ивана.

Так что Наталье Подольской повезло. Ведь рядом с ней – опытный мужчина, готовый помочь советом. Но и без них она справляется отлично: проводит все свободное время с ребятами и старается запечатлеть каждую секунду их жизни. Неудивительно: семья и дети это выстраданная идиллия Натальи, которой так сложно было забеременеть и родить.



Накануне семья показала младшего сына: поделились трогательным домашним видео. Наталья держит на руках белокурого Ивана, который пытается петь, а затем они оба смеются в камеру. Довольный отец Владимир вылез сзади них, дополняя картину. Чуть позже Подольская опубликовала второе видео, на котором видно, чем занимался в тот момент Артемий. Мальчик прыгал на диване, стараясь выплеснуть всю накопившуюся энергию. Нам бы так!