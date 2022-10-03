"Хочется жить": Рассказавший о раке престарелый Петросян припал к бокалу

Евгений Петросян удивил народ новой фотографией.

Не так давно знаменитый юморист отметил 77-летие – возраст весьма почетный, так что неудивительно, что поклонники постоянно переживают за здоровье своего престарелого кумира. Какие бы слухи о нем не ходили, Евгений Петросян, кажется, чувствует себя прекрасно.

Да, и как может быть иначе, когда у тебя молодая жена и подрастающий сын? Комик, буквально как молодой парень, не дает скучать ни себе, ни своим фанатам, то и дело выкладывая в своих социальных сетях забавные посты. Недавно, например, он рассказывал о раке, сопроводив историю смешным снимком, на котором с сияющим от счастья лицом держит в руках двух животных. "До боли жалко делать их красными", – посетовал супруг Татьяны Брухуновой.

На этот раз Евгений Петросян вновь удивил своих поклонников. На снимке, появившемся в его микроблоге, он припал к бокалу – буквально прижался рукой к большому стакану с неизвестным содержимым.

"Раз пошли на дело, Выпить захотелось...", – подписал фотографию юморист, процитировав песню "Мурка".

Поклонники только порадовались за то, как их кумир хорошо проводит время! Кто-то не упустил возможности отметить, что именно со своей нынешней женой он очень изменился, а именно – заметно помолодел.

"Когда хочется выпить, значит все в порядке и хочется жить", – написал народ под снимком Евгения Петросяна.