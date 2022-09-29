Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
партнеры
Четверг
29 сентября
Лента новостей
14:34
Растянувшаяся до безобразия Арзамасова выпятила дряблое пузо: Уже мамочка
14:04
В Королеве поймали дурачивших пенсионеров мошенников
13:57
Молоденькая жена Петросяна выперлась на люди без штанов: Захочется обернуться вслед
13:26
Во дворе дома в Екатеринбурге нашли труп мужчины
13:12
"Дряблый дедок с маленьким причиндалом": очевидец об интимных встречах с Моисеевым в гей-сауне
13:01
Рынок просел: жители России перестали вкладываться в недвижимость
12:39
Стали известны издержки H&M из-за ухода из России
12:12
Тонкая как тростинка Цымбалюк-Романовская облизала влиятельного мужчину: Джигарханян очень любил
12:10
Обвиненного в педофилии врача с Урала оправдали
11:33
"Надо бороться годами": рак разбил недавно выскочившую замуж солистку "Та-Ту"
10:33
"Главное – не провонять трупным ядом квартиру": Лолита порадовалась уходу Моисеева
10:25
Все любовники у гроба: под видом похорон Моисеева в Москве пройдет гей-парад
09:54
"В невероятной любви": пойманный на ласках с мужиком Козловский сорвал съемки
09:54
"Хочу причинить ему вред": похотливый Кличко лишил жену-наркоманку ребенка
08:56
Регистрация права собственности на недвижимость: важные условия
08:55
"Оскорбляет флаг, герб и людей": брызжущего ядом предателя Галкина* отправили на нары
06:15
Разведясь, нашел даму сердца помоложе, но жениться не захотел: как живет звезда "Мосгаза" Смоляков
04:09
Лошади параллизовали движение в Минске – видео
02:45
Спрос на жилье в Турции вырос на 223%
00:10
Праздник Евфимии: традиции и приметы 29 сентября
21:53
"Вы что, с ума сошли?": Пугачева приказала Орбакайте немедленно вернуться в Москву
21:47
Брызжущая ядом змея Маркл оборвала связь принца Гарри с королем Карлом III
21:16
"Помогите! Кто-нибудь!": истошные крики зареванной Бони услышали после схода лавины
20:56
"Уложила на кушетку и сняла трусы": Садальский за деньги получил интимные ласки
20:15
"Была девственницей": В Сеть слили фото настоящей свадьбы Прилучного
19:54
"Деваться некуда": реакцию Малахова на развод со Шкулевой обсудили в Сети
19:14
Мужчина с Урала убил и спрятал в болоте собственного подчиненного
19:05
Написанные кровью правила: какой урок россиянам стоит извлечь из смерти Шатунова
18:55
Врачи подмосковного Щелково спасли беременную двойней женщину
18:51
"В погребе на даче": брат раскрыл страшные обстоятельства смерти изолированного от общества Моисеева
18:11
Измотанная недугами Кудрявцева взвыла от боли: Четвертый день
18:03
"Государственная воля": Лолита объявила себя военнообязанной
17:15
Кости и жилы: Бывшая жена Грачевского шокировала истощенным видом
16:48
В Саратовской области пенсионера до смерти забили лопатой и ножом
16:30
"Другой жизни он не знает": заикнувшаяся о беременности Рудковская лишила младшего сына радости
15:36
"Безликие не нужны": ушедший из семьи Пригожин нашел оправдание
15:09
"Мой идеал": сын Газманова показал публике молодую подружку
15:02
Куда сходить в Москве: афиша с 29 сентября по 9 октября
14:58
"Мне тоже надо": засмотревшаяся на хоккеистов Муцениеце сверкнула интимным местом
14:53
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
14:47
Штраф или согласование: как правильно провести перепланировку квартиры
14:44
В Набережных Челнах вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам
14:31
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в ограблении
14:18
Кормила при жизни, поможет после смерти: как Пугачева финансировала Моисеева
14:13
В Ростовской области мужчина забил собутыльника до смерти
14:03
Определены города России с самой высокой ценой за аренду недвижимости
13:54
Инклюзивный кружок: как дети знакомятся с "особенными" сверстниками
13:53
Шизофрения, 20 лет в психбольнице и одиночество: что стало с любовницей, подарившей Бари Алибасову сына
13:39
"Уже восемь лет": обреченный Пьеха признался в тайных желаниях
13:39
KIA Seltos: кроссовер за два миллиона
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Безликие не нужны": ушедший из семьи Пригожин нашел оправдание
Выросла копией отца и не хочет идти по стопам родителей: как живет единственная дочь Пеговой и Орлова
Не Моисеев: знаменитый земляк раскрыл настоящую фамилию скончавшегося певца
"Все помогают": звезда Comedy Woman рассказала о тяжелом положении
Нешуточная борьба за миллионы: Борис Моисеев оставил шикарное наследство
"Уже восемь лет": обреченный Пьеха признался в тайных желаниях
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Молоденькая жена Петросяна выперлась на люди без штанов: Захочется обернуться вслед

Молоденькая жена Петросяна выперлась на люди без штанов: Захочется обернуться вслед

Татьяна Брухунова, жена советского юмориста Евгения Петросяна, шокировала поклонников.
прочитано 264 раза

Молоденькую жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову трудно назвать модным блогером. Она не снимает много сториз, не посещает модные клубы и вечеринки. Обычно девушка делится моментами из жизни, путешествиями и редкими кадрами с супругом. Однако, в последнее время Татьяна раскрылась с новой стороны. Все чаще она делится своими образами и новыми нарядами.

ПО ТЕМЕ

Полчища крыс "верховодят" в доме Петросяна

Вся белая: после информации о разводе молодую жену Петросяна нашли в реке

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Так, последняя фотография и образ слегка удивили поклонников. Татьяна выбрала фактурный жакет, подчеркивающий талию, а вниз надела юбку из тонкой сетки. Не все подписчики оценили такой лук — некоторые посчитали, что Татьяна буквально выперлась на люди без штанов. Другие же, напротив, заметили, что у жены Петросяна отличные ноги, а увидев такую даму на улице непременно захочется обернуться вслед.

Еще Татьяна решилась на откровенный разговор с подписчиками. Она ответила на множество вопросов поклонников о творчестве, предпочтениях в книгах и постановках, а также рассказала про воспитание маленького сына. Кроме этого, Татьяна рассказала об отношениях с некоторыми другими известными личностями. Жена Евгения Петросяна сказала, что из-за ее общественно позиции многие решили прекратить с ней общение.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
29 сентября 2022, 13:57 Источник: Социальные сети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наставили рога: как российские артисты меняли жен на любовниц

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Не Моисеев: знаменитый земляк раскрыл настоящую фамилию скончавшегося певца

Тайное стало явным

Недвижимость

Регистрация права собственности на недвижимость: важные условия

Что нужно знать
Шоу-бизнес

"Хочу причинить ему вред": похотливый Кличко лишил жену-наркоманку ребенка

Пара прожила вместе 9 лет
Шоу-бизнес

"Уже восемь лет": обреченный Пьеха признался в тайных желаниях

Никто не ожидал

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

Обвиненного в педофилии врача с Урала оправдали
В Саратовской области пенсионера до смерти забили лопатой и ножом
В Набережных Челнах вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в ограблении
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+