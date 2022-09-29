Молоденькая жена Петросяна выперлась на люди без штанов: Захочется обернуться вслед

Молоденькую жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову трудно назвать модным блогером. Она не снимает много сториз, не посещает модные клубы и вечеринки. Обычно девушка делится моментами из жизни, путешествиями и редкими кадрами с супругом. Однако, в последнее время Татьяна раскрылась с новой стороны. Все чаще она делится своими образами и новыми нарядами.
Так, последняя фотография и образ слегка удивили поклонников. Татьяна выбрала фактурный жакет, подчеркивающий талию, а вниз надела юбку из тонкой сетки. Не все подписчики оценили такой лук — некоторые посчитали, что Татьяна буквально выперлась на люди без штанов. Другие же, напротив, заметили, что у жены Петросяна отличные ноги, а увидев такую даму на улице непременно захочется обернуться вслед.
Еще Татьяна решилась на откровенный разговор с подписчиками. Она ответила на множество вопросов поклонников о творчестве, предпочтениях в книгах и постановках, а также рассказала про воспитание маленького сына. Кроме этого, Татьяна рассказала об отношениях с некоторыми другими известными личностями. Жена Евгения Петросяна сказала, что из-за ее общественно позиции многие решили прекратить с ней общение.