"Мой путь лежит дальше": Тайно слинявшая из России Андреева вышла на связь

Внезапный отъезд из России знаменитой ведущей новостей наделал много шума – во многом благодаря супруге Константина Богомолова. О своем желании посетить Стамбул Екатерина Андреева не сообщила поклонникам, так что поездка получилась, можно сказать, тайной. Но огласку ситуации предала Ксения Собчак, разместив в своем микроблоге фотографию готовящейся к полету в Турцию журналистки.
Скандально известную блондинку возмутил тот факт, что публика не стала рассуждать о том, эмигрировала ли Екатерина Андреева. После этого она сама решила выйти на связь и рассказать, где находится. Чтобы пресечь волну слухов слинявшая из России телеведущая заверила, что вернется домой. "Привезу в Москву энергию города пяти пророков", – написала на своей странице в соцсетях она.
Таким образом она, можно сказать, ответила и на выпады Ксении Собчак. К слову, оставаться в Стамбуле знаменитая брюнетка не собирается и готовится к поездке на другую локацию.
"Мой путь лежит дальше, к границе Сирии, в легендарный город Урфа", – рассказала поклонникам звезда Первого канала.
Стоит отметить, что выпад журналистки в адрес Екатерины Андреевой вполне оправдан, ведь когда она сама уехала из России, на нее накинулись все кому не лень, обвиняя в эмиграции. Ксения Собчак даже признавалась, мол, устала постоянно объяснять народу, что покидает страну ради отпуска.