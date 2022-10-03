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Шоу-бизнес
"Обида и бессилие": лишившуюся политической силы Пугачеву отправили в отстойник

"Обида и бессилие": лишившуюся политической силы Пугачеву отправили в отстойник

Заявление Аллы Пугачевой с просьбой сделать ее иноагентом взорвало интернет. Кто-то преклоняется, кто-то улыбается, а кто-то осуждает – равнодушных нет.
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По мнению психолога Кристины Задоры, такое заявление Примадонны не больше чем обида и бессилие. Обида на власть, на знакомых и друзей в высших кругах, потому что "политические шалости" Аллы Борисовны и ее мужа не спустили с рук.

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Алла Борисовна Пугачева певица

"Наверное, никогда в жизни Пугачевой не было столько хейта в ее адрес, и за это не наказывают этих, и за нее там никто не вступается. Признание иноагентом Галкина было демонстративным указанием для нее на то, что страна, которая неплохо кормила, такого отношения к себе не потерпит, и Алле Борисовне предоставили выбор, негласный, но очень понятный. В действиях Аллы Борисовны нет логики, но есть хаос и женская истерия, хотя с виду она кажется очень уравновешенной: сбежала, так как "не согласна", но все же вернулась. Конечно, ей очень хотелось бы, чтобы возвращение оценили на родной земле, но здесь показали безразличие.

А народ ждет, ждет ее высказывания, забывая, что она такой же человек, как и мы, со своими страхами за жизнь, за деньги и недвижимость за границей, за семью и то положение, в котором она сейчас находится. Скорее всего, ее уже вычеркнули из списков близких и нужных Родине. А за границей она мало кому интересна", – отметила психолог.

По ее словам, Пугачевой предстоит непростой выбор. В ее послании прослеживается бессилие и надежда на то, что нее кто-то будет уговаривать и вступятся за нее там, поднимет творческий бунт народ. Вступятся и простят, мужа вернут. И в тот же момент она понимает, что для нее путь назад закрыт. Она преступила черту доверия.

"Больше всего Пугачева сейчас переживает за детей. Случись что, папа за ними не сможет приехать. Навряд ли Алла Борисовна была готова к такому завершению своей народной карьеры… Она полна разочарования. Хочется пожелать Алле Борисовне здоровья и терпения. Каким бы выбор не был, он всегда принесет результат. Какой он будет? Время покажет", – заключила эксперт.

Больше всего Алла Пугачева боится потерять свой авторитет и доверие значимых людей. Поэтому она старается очень деликатно и мягко объясниться с публикой и тем самым не задеть людей принимающих решения.

Кристина Здора. Фото:

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 3 октября 2022, 04:16 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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