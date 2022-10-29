"Нужно мучить ребенка": ляпнувшую сгоряча Тодоренко требуют лишить родительских прав

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко в начале июля стала матерью во второй раз. О процессе она откровенно рассказала в своих соцсетях, чем вызвала дикий скандал. Как оказалось, процесс проходил на глазах ее маленького сына.
Получив от подписчиков по шапке, Тодоренко не задумалась об излишней откровенности ни на секунду: продолжила бомбардировать интернет подробностями из жизни и, даже, из постели. То покувыркается за спиной у мужа, то – разделит постель с двумя мужчинами.
Несколько месяцев Регина Тодоренко носилась по делам и на работу как электровеник, но, потихоньку, силы начали покидать ее. Началось, судя по всему, нервное истощение: на съемочной площадке она часто плачет и срывается. Как-то Регина даже ляпнула сгоряча, что не справляется с настолько большой нагрузкой.
Психолог Валентина Красникова, прокомментировавшая для Пятого канала поведение Регины Тодоренко уверена, что молодой маме нужно срочно отдохнуть. Недосып снижает скорость реакции, что особенно важно для тех, кто регулярно садится за руль. С невнимательным водителем может произойти непоправимое: доли секунды достаточно, чтобы угодить в аварию.
Иными словами, Регина Тодоренко, по мнению Валентины Красниковой, представляет смертельную опасность для своих детей. Чтобы этого избежать, стоит уделить время себе и выспаться. Это, утверждает специалист, не эгоизм, а забота о детях и семье.
Подписчики Регины были менее избирательны в словах: некоторые даже потребовали лишить ее родительских прав.
"Неужели настолько туго с деньгами, что нужно так страдать и мучить ребенка", – не сдержались сердобольные фолловеры.