Только что родившая Тодоренко делит кровать с двумя мужчинами

Звезда передачи "Орел и Решка" Регина Тодоренко, со скандалом родившая в прошлом месяце второго сына, поделилось трудностями, свалившимися на нее после возвращения из перинатального центра. По ее словам, старший сын пары Михаил стал устраивать истерики из-за ревности к новорожденному младшему брату Мирославу.
“Хочу сосочку, хочу спать в подгузнике”, – делится измученная мать, отмечая, что свои родительские обязанности с мужем Владом Топаловым выполняют безукоризненно, однако старшему сыну внимания все равно мало. Более того, недавно маленький Михаил начал бояться спать один и потому приходит спать в постель к своим звездным родителям.
Таким образом, теперь в постели Регины Тодоренко спят одновременно двое мужчин: муж Влад Топалов и старший сын Миша. При этом помощи с детьми звезде “Орла и Решки” пока ждать неоткуда: няня, помогающая Тодоренко, заболела и сидит на больничном.
По этой же причине только что родившей женщине даже приходится брать младенца с собой на работу: в своем блоге она поделилась видео из гримерки. Напомним, младшего ребенка Регина Тодоренко родила прямо на глазах мужа и сына, чем навлекла на себя гнев подписчиков.