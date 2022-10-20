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Шоу-бизнес
В первый раз сразу с двумя: кувыркающаяся за спиной у мужа Тодоренко познала новые ощущения

В первый раз сразу с двумя: кувыркающаяся за спиной у мужа Тодоренко познала новые ощущения

Регина Тодоренко откровенно рассказала о проблемах в семье.
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Не так давно знаменитая телеведущая стала мамой во второй раз. Очевидно, что вечно задействованной в разных проектах звезде прибавилось хлопот. А с появлением в жизни Регины Тодоренко шоу "Ледниковый период" времени на семью стало очевидно меньше.

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Артистка довольно часто за спиной у мужа кувыркается с Александром Энбертом – то на тренировках, то непосредственно на льду во время прокатов. Но это работа, ничего не поделать. Правда, в стремлении успеть все телеведущая проворонила важный момент – самочувствие любимых детей.

Регина Тодоренко сама призналась: не углядела. Как оказалось, оба ее сына простудились ,и такое со звездой в жизни случается в первый раз. Теперь ей предстоит заниматься лечением сразу двух детей – вот такие новые ощущения познала артистка.

Вполне возможно, теледиве надо было заранее подумать об иммунитете отпрысков, обеспечив их организм витамином D. Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", он помогает избегать проблем со здоровьем. Да, и вообще уделять внимание питанию сейчас крайне важно, даже если на это нет времени. А Пятый канал в свою очередь напомнил, что готовая яда прекрасному самочувствию – не помощник.

А, может быть, телеведущей не стоило брать на работу новорожденного малыша, ведь на съемках того же "Ледникового периода" довольно холодно! Но куда хуже было, если бы дети Регины Тодоренко проводили время за играми с нетрадиционными ценностями, которые, по данным RT, хотят внести в в перечень рисков для психики ребенка.

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Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2022, 11:59 Источник: Телеграм-канал Регины Тодоренко ✓ Надежный источник
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