Внешность Аллы Пугачевой в последние годы сильно изменилась: она сменила фирменные балахоны на обтягивающую одежду, несколько раз посетила, как уверены некоторые, хирурга и регулярно меняла прически и цвет волос. В последнем, впрочем, заключается совсем не заслуга ее цирюльника: долгие годы ходят слухи о том, что в люди Пугачева выходит исключительно в париках.
Фанатов Аллы Пугачевой такие предположения пугали, ведь все знают, что постоянное ношение накладки портит свои волосы. Что уж тогда говорить о посещении кабинета пластических хирургов. Неужели все эти жертвы нужны для того, чтобы оставаться привлекательной для молодого мужа?!
На вопрос этот ответил Джордж Ровалс, стилист, который раньше работал с Аллой Пугачевой. Он раскрыл самый страшный секрет Пугачевой: она была действительно вынуждена носить парики из-за проблем с ростом волос.
"Медики бессильны", – сокрушенно подметил Ровалс.
Также он добавил, что волосы его экс-клиентки стали редкими и растут плохо, с чем ни один специалист не смог помочь Пугачевой за много лет. Поэтому именно это, а вовсе не погоня за модой, стало причиной ношения накладок.
Благодаря Джорджу Ровалсу стал достоянием общественности еще один "секрет": по его мнению текущий стилист Примадонны гробит ее образ нелепой одеждой. Из-за "работы" Игоря Гуляева на Аллу Пугачеву без слез не взглянешь.
"Она была шикарна", – подался в воспоминания Ровалс, подметив, что было это во времена Зверева, Юдашкина, Зайцева.
В любом случае, времена эти давно прошли: теперь предательница Пугачева, свинтившая из страны в поисках лучшей жизни, вряд ли сможет пользоваться услугами московских стилистов: долгая дорога и снизившиеся заработки сделают, скорее всего, свое дело.