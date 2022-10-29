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Шоу-бизнес
"Медики бессильны": самый страшный секрет Пугачевой стал достоянием общественности

"Медики бессильны": самый страшный секрет Пугачевой стал достоянием общественности

Алла Пугачева с возрастом приобрела проблемы со здоровьем, которые пыталась изо всех сил скрыть. Увы, сделать этого не получилось...
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Внешность Аллы Пугачевой в последние годы сильно изменилась: она сменила фирменные балахоны на обтягивающую одежду, несколько раз посетила, как уверены некоторые, хирурга и регулярно меняла прически и цвет волос. В последнем, впрочем, заключается совсем не заслуга ее цирюльника: долгие годы ходят слухи о том, что в люди Пугачева выходит исключительно в париках.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Фанатов Аллы Пугачевой такие предположения пугали, ведь все знают, что постоянное ношение накладки портит свои волосы. Что уж тогда говорить о посещении кабинета пластических хирургов. Неужели все эти жертвы нужны для того, чтобы оставаться привлекательной для молодого мужа?!

На вопрос этот ответил Джордж Ровалс, стилист, который раньше работал с Аллой Пугачевой. Он раскрыл самый страшный секрет Пугачевой: она была действительно вынуждена носить парики из-за проблем с ростом волос.

"Медики бессильны", – сокрушенно подметил Ровалс.

Также он добавил, что волосы его экс-клиентки стали редкими и растут плохо, с чем ни один специалист не смог помочь Пугачевой за много лет. Поэтому именно это, а вовсе не погоня за модой, стало причиной ношения накладок.

Благодаря Джорджу Ровалсу стал достоянием общественности еще один "секрет": по его мнению текущий стилист Примадонны гробит ее образ нелепой одеждой. Из-за "работы" Игоря Гуляева на Аллу Пугачеву без слез не взглянешь.

"Она была шикарна", – подался в воспоминания Ровалс, подметив, что было это во времена Зверева, Юдашкина, Зайцева.

В любом случае, времена эти давно прошли: теперь предательница Пугачева, свинтившая из страны в поисках лучшей жизни, вряд ли сможет пользоваться услугами московских стилистов: долгая дорога и снизившиеся заработки сделают, скорее всего, свое дело.


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 октября 2022, 11:29 Источник: МК.ру ✓ Надежный источник
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