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Пугачевой не поздоровится: в России придумали наказание для сваливших за бугор звезд

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Пугачевой не поздоровится: в России придумали наказание для сваливших за бугор звезд

Наказывать или не наказывать Аллу Пугачеву, Максима Галкина* и других сбежавших звезд, решали сами россияне.
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Посла начала специальной военной операции некоторые звезды кино, театра, эстрады, телевидения, пользующиеся популярностью в России, попросту наплевали на своих поклонников и уехали из страны. Многие годы им ничего не мешало зарабатывать деньги на простых россиянах, а тут вдруг проснулась "осознанность". Покинули родину также Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин*.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин*

Максим Александрович Галкин* Юморист

С профессией последнего сегодня определиться весьма сложно. Раньше Максим Галкин* точно был юмористом, сейчас как будто бы переквалифицировался в политического обозревателя. Так или иначе, шоумен пытается заработать денег за счет дешевых популистских заявлений. На гастролях он критикует руководство страны.

Да и всеми любимая Примадонна отечественной эстрады оказалась не лучше, когда перед уездом смачно плюнула в россиян и до кучи закатила истерику против Минюста РФ. Теперь сваливших за бугор звезд могут наказать.

С инициативой лишить Аллу Пугачеву и Максима Галкина* знаменитого замка в деревне Грязь ранее выступил депутат Роман Худяков. Как сообщали "Дни.ру", политик предложил передать элитную недвижимость под учреждения социального характера.

Его инициатива пришлась по душе простым россиянам. Народ высказал свою позицию в ходе голосования, проведенного газетой "Комсомольская правда". Участие в социологическом исследовании приняли более 17 тысяч человек.

Максим Галкин*, Алла Пугачева и другие сбежавшие звезды должны быть наказаны путем конфискации недвижимости, уверены 66% респондентов. В дальнейшем их голоса разделились: участники опроса выбирали, как поступить с национализированным имуществом, например, передать вырученные средства на восстановление Донбасса.

Алле Пугачевой, конечно, не поздоровится, если мнение россиян найдет отклик у законодателей, ведь тогда они с Максимом Галкиным* лишатся элитной недвижимости, которая сегодня оценивается примерно в миллиард рублей. К слову, против конфискации выступили лишь 34% респондентов.

Благо, государство реально не рассматривает вариант, более популярный в советское время. Наоборот, сегодня региональные власти восстанавливают многоквартирные дома для россиян за счет бюджетных средств. Например, в Талдомском городском округе в скором времени отремонтируют более 50 строений. Об этом сообщает телеканал "360".

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

Алла Пугачева. Фото: Darya Parchinskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 октября 2022, 09:16 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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