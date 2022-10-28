"Ты всегда умеешь": лысый мужик нагнул больную Пересильд

Юлия Пересильд — российская актриса, согласившаяся ради съемок в фильме "Вызов" отправиться в космос. Всего на станции МКС она провела 12 дней. Такое путешествие наложило на 38-летнюю артистку серьезный отпечаток. И хотя с момента возвращения на Землю прошло уже больше года, здоровье Юлии сильно пошатнулось, и теперь она занимается его восстановлением.
Недавно она пожаловалась на боли в шее, спине и голове. Причем, как утверждает Юлия Пересильд, три участка тела болят одновременно. Неудивительно, что дискомфорт стал таким сильным, что ей пришлось обратиться к проверенному специалисту — терапевту по имени Денис, сообщает Пятый канал.
Во время сессии лысый мужик нагнул больную Пересильд через специальный тренажер, напоминающий перекладину. Так, позвоночник актрисы смог выпрямиться и расслабиться. Такие упражнения на спину помогают размять зажимы нервов, а значит и избавить отболи.
"Спасибо тебе, ты всегда умеешь настроить на нужный лад и тело, и голову", — обратилась Юлия Пересильд к своему тренеру. Поклонники поддержали актрису и пожелали ей скорейшего восстановления.