Никому не нужна: плюнувшая в нищий народ Пересильд рухнула с карьерного пьедестала

Картина Клима Шипенко стала новым витком не только в карьере звезды, но и в отечественном кинематографе в целом. Впрочем, не обошлось и без критики. Одно время Юлию Пересильд и ее коллег осуждали за то, что они, можно сказать, плюнули в нищий народ: ведь на отправку их на МКС было потрачено много государственных средств.
Однако актриса не предала значения негативным выпадам в свой адрес и спокойно продолжила работу. На днях она поделилась новостью со всеми, кто ждет не дождется выхода "Вызова" на экраны: съемки официально закончились, а команда режиссера начала монтировать материал.
Вместе с тем у "Вызова" наметился сильный конкурент. Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Том Круз намерен снять фильм за пределами земного шара, причем не только посетив МКС, но и выйдя в открытый космос. Если же картина с участием голливудского актера выйдет на экраны, считает кинокритик Оксана Агапова, Юлия Пересильд со своим подвигом окажется никому не нужна.
"С точки зрения идеологии они будут первыми — в том смысле, что это увидят куда больше людей, так работает современный кинорынок", – отметила эксперт.
Получается, что с появлением новости о новой картине Тома Круза, актриса буквально рухнула с карьерного пьедестала. Впрочем, у российских кинодеятелей еще будет шанс отличиться. Например, сняв картину на одном из спутников Сатурна, где учение, как пишет телеканал "360" нашли новые признаки жизни. Может быть, и Юлия Пересильд решит повторить свой успех.