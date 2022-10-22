"Грандиозный проект": одиночку Пересильд подозревают в беременности

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд известна зрителям по ролям Настасьи в фильме "Зулейха открывает глаза" и Юли в комедии "О чем молчат девушки". Кроме этого, в 2021 году участвовала в съемках проекта "Вызов", в ходе которого 12 дней провела на МКС.
Нумеролог-психолог Фарида Красавкина изучила нумерологическую карту судьбы 38-летней актрисы, чтобы сделать прогноз на ближайшее будущее.
По словам нумеролога, Юлия — талантливая, харизматичная и эмоциональная личность. Но, судя по матрице, ее можно назвать одиночкой по жизни, так как она очень любит свое личное пространство. Ей нравится иметь свободу и в отношениях, и в жизни, и в карьере. Возможно, по этой причине Юлия Пересильд пока не обрела счастья в личной жизни.
Фарида говорит, что 2023 год в жизни актрисы станет годом серьезных перемен. Вероятно, статус "одиночки" наконец-то изменится.
"Ее ждут командировки, поездки, расширение границ, налаживание связей, какая-то командная грандиозная работа, грандиозный проект", — поясняет эксперт. Тем не менее, нумеролог не исключает, что под глобальные перемены попадет не карьерный вопрос, а именно личный.
"Второй вариант — создание семьи, рождение детей. У нее будет выбор", — добавляет Фарида, намекая тем самым, что поклонники Юлии могут небеспочвенно начать подозревать ее в беременности.
Нумеролог добавляет, что Юлия Пересильд и сама может составлять прогнозы и предсказания, так как у нее есть предрасположенность к экстрасенсорным способностям.