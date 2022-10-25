"Это отвал всего": дерзкая Загитова обнажила прелести на камеру

Алине Загитовой 20 лет. К этому возрасту она подошла с успешной спортивной карьерой, чемпионским статусом, миллионами поклонников и кучей денег. Впереди у фигуристки – открытые горизонты, пускающие слюни работодатели и еще пару десятков лет для личностного роста и реализации, а также создания семьи.
Именно в этот момент Алина Загитова решила, что пора... раздеваться. И снялась в откровенной фотосессии. Фигуристка решилась на дерзкий эксперимент и снялась в открытом наряде полностью черного цвета. На Загитовой был черный облегающий верх с бретелькой на одно плечо. Такой наряд выгодно подчеркнул ее внушительных размеров грудь.
Также Алина Загитова надела юбку-карго в пол с драпировкой и разрезами по краям. Завершали образ замшевые остроносые ботинки на шпильках. Волосы у Алины были уложены волнистыми каскадами и легко струились по спине.
Поклонники остались в восторге от откровенной фотосессии Алины Загитовой. Они осыпали фигуристку комплиментами и отметили, что с возрастом она становится только красивее и женственнее.
"Боже мой, какая красавица!"; "Где такую найти?"; "Это отвал всего"; "Вами можно людей лечить!" – написали фанаты.