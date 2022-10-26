Отклячившаяся набожная святоша Толкалина показала голый зад в деталях: Как будто в пещере

Актриса Любовь Толкалина известна зрителю по ролям в сериале "Мажор" и фильмах "Бег улиток" и "Поцелуй судьбы". А вот в личной жизни 44-летней женщины все сложилось не так успешно. После 10 лет гражданского брака с Егором Кончаловским, актриса так и не вышла замуж.
Причиной этому набожная актриса называет именно Бога. По мнению Толкалиной, ей еще предстоит пройти испытания, после которых она сможет стать женой. Правда, сильная вера не мешает Любови Толкалиной позировать на откровенных фотографиях и делиться ими в социальных сетях.
Вот и на днях святоша Любовь Толкалина вновь показала голый зад, практически во все деталях. Об этом сообщает издание Подмосковье сегодня. Отклячившаяся женщина стоит спиной к зеркалу и снимает себя на камеру. Поклонники могут разглядеть очертания фигуры актрисы и пышные формы.
Уже предвещая реакцию недоброжелателей, Любовь Толкалина заранее попросила их сдерживать себя. По мнению актрисы, обнаженное тело не должно вызывать негативных эмоций, а людям нужно проще относиться к "ню" фотографиям.
"Мы действительно живем, как будто в пещере!", — негодует актриса.