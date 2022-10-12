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Шоу-бизнес
Бледную Толкалину нашли лежащей на костях

Бледную Толкалину нашли лежащей на костях

Отпуск актрисы Любови Толкалиной удивил впечатлительных зрителей.
прочитано 933 раза

Актриса Любовь Толкалина несколько лет была свободной дамой. После расставания с неофициальным мужем Егором Кончаловским, с которым она прожила 20 лет, 44-летняя женщина дала себе время отдохнуть от отношений и побыть наедине с собой. В этом ей никто не противоречил, ведь единственной дочери Любови и Егора Марии уже за 20.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Вскоре в жизни актрисы появился новый возлюбленный — музыкант Саймон Басс, гражданин Великобритании. Несмотря на разницу в менталитете и трудности во время пандемии, пара продолжает сохранять отношения.

Сейчас Любовь Толкалина отдыхает на Мальдивах. Неизвестно, сопровождает ли ее Саймон, или же актриса решила побыть одной. Артистка регулярно делится с поклонниками новыми фотографиями с отдыха в своих социальных сетях: она читает, плавает в бассейне и пьет кофе по утрам прямо на пляже.

ТНа одной из фотографий подписчики нашли бледную Любовь Толкалину лежащей на "костях". Так выразился неизвестный пользователь в комментариях — он сравнил белые океанские ракушки с костями, и добавил, что фото выглядит очень эффектно. Любовь Толкалина подтвердила, что ракушки на необычном пляже — это ни что иное, как кости морских обитателей.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Любовь Толкалина. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
12 октября 2022, 20:47 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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