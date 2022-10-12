Бледную Толкалину нашли лежащей на костях

Актриса Любовь Толкалина несколько лет была свободной дамой. После расставания с неофициальным мужем Егором Кончаловским, с которым она прожила 20 лет, 44-летняя женщина дала себе время отдохнуть от отношений и побыть наедине с собой. В этом ей никто не противоречил, ведь единственной дочери Любови и Егора Марии уже за 20.
Вскоре в жизни актрисы появился новый возлюбленный — музыкант Саймон Басс, гражданин Великобритании. Несмотря на разницу в менталитете и трудности во время пандемии, пара продолжает сохранять отношения.
Сейчас Любовь Толкалина отдыхает на Мальдивах. Неизвестно, сопровождает ли ее Саймон, или же актриса решила побыть одной. Артистка регулярно делится с поклонниками новыми фотографиями с отдыха в своих социальных сетях: она читает, плавает в бассейне и пьет кофе по утрам прямо на пляже.
ТНа одной из фотографий подписчики нашли бледную Любовь Толкалину лежащей на "костях". Так выразился неизвестный пользователь в комментариях — он сравнил белые океанские ракушки с костями, и добавил, что фото выглядит очень эффектно. Любовь Толкалина подтвердила, что ракушки на необычном пляже — это ни что иное, как кости морских обитателей.