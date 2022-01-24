Бомбоубежище, казематы и "потери": как снимали сериал "Бег улиток" с Толкалиной и Урсуляк

Лента Стаса Иванова недавно увидела свет.

19 января в онлайн-кинотеатра KION состоялась громкая премьера психоделического триллера "Бег улиток" с Дарьей Урсуляк и Любовью Толкалиной в главных ролях. Рассказываем о том, как над этим сериалом работал режиссер Стас Иванов.

В основе сюжета "Бега улиток" сложная, хитросплетенная история. Ее события происходят как бы в двух мирах. По словам Иванова, этим был обусловлен ряд художественно-постановочных решений. Снимали проект в Санкт-Петербурге, также некоторые сцены создавали в локациях Кронштадта и Стрельны — городов Ленинградской области.

В общей сложности съемочный период продлился с осени по весну. Виной тому пандемийные обстоятельства. Сняв блок с сентября по ноябрь, режиссер Стас Иванов заболел коронавирусом, поэтому съемки пришлось приостановить. "Мы не успели снять осеннюю натуру, потому что к этому времени уже выпал снег", – рассказал режиссер. Группа вышла из карантина быстро, но процесс встал на паузу — ждали весну, чтобы завершить натурные съемки, поэтому закончили в апреле.

Довольно нетривиально в этом проекте сработал тандем режиссера и оператора. Над концепцией сериала трудился Сергей Трофимов — оператор большинства картин Тимура Бекмамбетова и сорежиссер фильма "Девятаев". Именно его замысел лег в основу художественного видения — как снимать сериал, в каких пространствах, какой оптикой и разрешением. Сам мир "Бега улиток" придумали Стас Иванов, Сергей Трофимов и художник-постановщик Дмитрий Ильичев.

На этапе подготовительного периода с проектом случились, что называется, непредвиденные обстоятельства и пришлось резко изменить выбор главной актрисы проекта. Однако съемки не были сорваны. По решению продюсеров в сериал взяли Дарью Урсуляк, актриса, по словам Иванова, "впрыгнула в проект фактически без подготовки". Стас Иванов уже работал с этой артисткой на предыдущем проекте, оригинальном сериале KION "Немцы". Так что, зная методику работы с режиссером, Урсуляк быстро адаптировалась к работе над этим проектом. По словам постановщика, вряд ли в том календарном году (сериал снимали в 2020-м, – Прим. ред) перед какой-либо другой актрисой стояла более сложная актерская задача.

Впрочем, не обошлось и без "потерь". Часть съемок проходила на объектах полузаброшенного содержания, все-таки триллер к этому располагает и обязывает. "Бег улиток" в частности снимали в старом форте под Кронштадтом, в местных подвалах и казематах. Во время съемок одной из сцен небольшую травму получил актер Евгений Санников. К счастью, обошлось без серьезных последствий, пусть и расписание съемочного дня было нарушено.

Некоторые эпизоды снимали в довольно экстравагантных сооружениях. Например, есть сцена, где происходит рейв в "нулевых" годах — это такой метафорический флэшбэк одной из героинь. Для съемок специально разыскали бомбоубежище и сделали там декорацию, стилизованную под ночной клуб.

Говоря про атмосферу съемок, Иванов отметил, что, как правило, было не до смеха. "Редко бывает такое, что снимаешь триллер, а на площадке все смеются", – пояснил режиссер. По словам Стаса Иванова, "Бег улиток" — это сложная, мистическая история. К тому же на съемочный период, как отметил постановщик, наложил свой энергетический отпечаток осенний хмурый Санкт-Петербург.