"Жизнь фактически невозможна": 47-летняя Рудковская вне себя от горя

Звездный продюсер Яна Рудковская начала свое утро с гневного поста в социальной сети. 47-летняя женщина оказалась вне себя от горя — в мире произошло серьезное событие. "Недоброе утро!" — заявила блондинка.
Оказалось, что практически во всех регионах мира зафиксирован сбой работы мессенджера What’s app. В прошлый раз, в 2021 году, подобные проблемы привели к массовому оттоку пользователей в другое приложение — Telegram. Тогда ситуацию с What’s app решили за 8 часов.
Из-за проблем с приложением, Яна Рудковская оказалась, фигурально выражаясь, связана по рукам и ногам. Она не может связаться с коллегами и решить рабочие вопросы.
"Жизнь, общение и, самое главное, работа — без What’s app уже фактически невозможна", — жалуется Яна Рудковская.
Супруга Евгения Плющенко, конечно, не единственная, кому сегодня придется нелегко. От стабильной работы мессенджера зависят многие профессии и компании. Возможно, сегодня многие жители России и других стран вновь задумаются о смене приложения для общения и звонков. А Яне Рудковской можно пожелать терпения, чтобы такие непростые рабочие будни случались реже.