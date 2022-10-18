"Мерзкий старик": Рудковская вцепилась в глотку Невзорова* за поруганную честь

Яна Рудковская публично вступила в конфликт с иноагентом.

На днях в телеграм-канале Александра Невзорова* появился пост, в котором публицист "прошелся" по звездному продюсеру Яне Рудковской. В нем он осудил общественную позицию Яны. Помимо этого, Невзоров* назвал женщину "богемной старушкой", которая "трудилась в интим-салонах", а потом выставляла "цыганские сервизы".

Узнав о провокационном посте Невзорова*, Рудковская решила защитить поруганную честь. Продюсер словесным образом вцепилась в глотку журналиста и прошлась по всем его тезисам.

Больше всего Яну возмутили даже не обвинения в "неправильности" своей позиции. По ее мнению, каждый гражданин имеет право высказаться. Рудковская резко отреагировала не несправедливые и лживые, по ее словам, аргументы.

Так, она опровергла предполагаемую работу в интим-салоне. Яна Рудковская пояснила, что когда-то владела сетью салонов красоты в Москве и Сочи, где сама же работала косметологом.

Кроме этого, Рудковская заявила, что так называемые "цыганские сервизы" — это на самом деле посуда от ведущих мировых брендов. Похожие тарелочки стоят в лучших отелях мира и мишленовских ресторанах.

Последним аргументом стал возраст Яны Рудковской. По мнению 47-летней женщины, мужчине не следует оскоблять женщину из-за возраста, тем более, что самому Невзорову* уже 64 года.

"Вы мерзкий старик, заложивший и перезаложивший свою честь множество раз. Идите с Богом", — закончила свой монолог Яна Рудковская.

*Александр Невзоров признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.