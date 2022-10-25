Новый виток вражды: возвращение принца Гарри и Меган Маркл к семье заставило трепещать

Король Карл III приступил к выполнению своих обязанностей вскоре после смерти своей матери Елизаветы II. Коронация его, впрочем, назначена лишь на 6 мая 2023 года. Жители Великобритании полагают, что он захочет видеть на ней своего сына, принца Гарри, которого, несомненно, будет сопровождать жена.
После своего отъезда Принц Гарри и Меган Маркл занялись съемками мемуаров: заключили контракт на кругленькую сумму с сервисом, который покажет подготовленный сериал. В картине они собирались рассказать о том, сколько "страданий" принесли им их монаршие родственники. Судя по всему, весь сериал будет наполнен сплетнями, грязью и субъективными мнениями об "ужасных" членах Британской Королевской Семьи.
Внезапно Елизавета II скончалась и перед глазами Меган и Гарри замаячили новые возможности. Говорят, они даже задумались о полном возвращении под крыло Соединенного Королевства. Но этим планам могут помешать мемуары... Вероятно, именно по этой причине Сассекские и переобулись в полете: сдвинули релиз сериала, чтобы "подчистить" его от плевков в сторону родственников, которые недавно получили новые титулы и, вместе с этим, новые права.
Только вот британцев новость о возвращении принца Гарри и Меган Маркл к королевской семье заставила трепещать. Уверены они, что эта встреча спровоцирует новый виток вражды.
Свой комментарий касательно текущей ситуации британскому изданию Express дала Кристиана Максион – эксперт по построению международных отношений.
"После смерти королевы динамика семейных отношений, несомненно, изменилась. Я уверена, что отец Гарри, король Карл, хотел бы видеть его хотя бы на предстоящей коронации", – объяснила она, добавив, что вражда неизбежна.
Однако, по ее мнению, это сыграет опальной паре лишь на руку, укрепив их отношения. "Мы против всего мира", – предсказала Кристиана модель поведения семьи, что, к ее сожалению, лишь вызовет большее отчуждение.