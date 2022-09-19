Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры

Сегодня, 19 сентября 2022 года в Лондоне проходят похороны
Ее Величества Елизаветы II. Гроб с телом покойного монарха вынесли из Вестминстерского дворца, где оно покоилось с 14 сентября. До этого тело королевы отправили в путешествие по Соединенному Королевству, чтобы каждый подданный мог проститься с правительницей и увидеть ее хотя бы после смерти.
В траурной процессии приняли участие Король Карл III, принцесса Анна, принцы Уильям и Гарри, принц Эндрю и принц Эдвард, а также многие другие члены королевской семьи. Действующий король запретил принцу Гарри, как и его дяде принцу Эндрю, надеть военную форму. Они оба были лишены такого права вместе с присвоенными ранее воинскими званиями. Виной всему – скандалы, в которых были замешаны принцы.
Процессию сопровождают более 200 музыкантов, играющих последнюю мелодию
для покойной королевы. Барабанщики и волынщики, Королевские стрелки и
военные ВВС Великобритании слились в одну пеструю погребальную
процессию. По обочинам дороги, где поедет катафалк, еще с ночи
выстраивались местные жители, чтобы хоть немного приблизиться к первому
лицу государства, пусть и уже почившему.
От Вестминстерского дворца до Вестминстерского аббатства,
где пройдет поминальная служба, гроб с телом доставили, согласно древней
традиции, на орудийном лафете, который катили 142 британских моряка. За
ними следовали автомобили, в которых сидели родственники Елизаветы II.
На похоронах присутствовала скандальная невестка умершей королевы,
актриса и жена ее внука Меган Маркл. К смертному одру Елизаветы II ей
запретил приближаться король Карл III. Счел, что страдающим
родственникам ни к чему лишний раз видеться со злопамятной Маркл.
Хейтеры тогда предположили, что Меган отпразднует смерть королевы,
предвкушая возможности, которые могут теперь перед ней открыться.
Улицы Лондона оцепили, чтобы никто не помешал последней прогулке Ее
Величества по любимому городу. На тротуарах не протолкнуться: скорбящие
британцы застыли в безмолвии. Кто-то принес с собой цветы, кто-то –
плакаты и открытки, но все как один – носовые платки. Слез было пролито
немало: главный символ Англии и оплот стабильности ушел в небытие. По
этому поводу в Королевстве объявлен 10-дневный траур.