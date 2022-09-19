Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры

Елизавета II наконец-то будет предана земле. Тело ее было предоставлено государственным церемониям с 8 сентября 2022 года



Сегодня, 19 сентября 2022 года в Лондоне проходят похороны Ее Величества Елизаветы II. Гроб с телом покойного монарха вынесли из Вестминстерского дворца, где оно покоилось с 14 сентября. До этого тело королевы отправили в путешествие по Соединенному Королевству, чтобы каждый подданный мог проститься с правительницей и увидеть ее хотя бы после смерти.







Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В траурной процессии приняли участие Король Карл III, принцесса Анна, принцы Уильям и Гарри, принц Эндрю и принц Эдвард, а также многие другие члены королевской семьи. Действующий король запретил принцу Гарри, как и его дяде принцу Эндрю, надеть военную форму. Они оба были лишены такого права вместе с присвоенными ранее воинскими званиями. Виной всему – скандалы, в которых были замешаны принцы.





Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Процессию сопровождают более 200 музыкантов, играющих последнюю мелодию для покойной королевы. Барабанщики и волынщики, Королевские стрелки и военные ВВС Великобритании слились в одну пеструю погребальную процессию. По обочинам дороги, где поедет катафалк, еще с ночи выстраивались местные жители, чтобы хоть немного приблизиться к первому лицу государства, пусть и уже почившему.







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От Вестминстерского дворца до Вестминстерского аббатства, где пройдет поминальная служба, гроб с телом доставили, согласно древней традиции, на орудийном лафете, который катили 142 британских моряка. За ними следовали автомобили, в которых сидели родственники Елизаветы II.







Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На похоронах присутствовала скандальная невестка умершей королевы, актриса и жена ее внука Меган Маркл. К смертному одру Елизаветы II ей запретил приближаться король Карл III. Счел, что страдающим родственникам ни к чему лишний раз видеться со злопамятной Маркл. Хейтеры тогда предположили, что Меган отпразднует смерть королевы, предвкушая возможности, которые могут теперь перед ней открыться.







Фото: Nathan Denette / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Улицы Лондона оцепили, чтобы никто не помешал последней прогулке Ее Величества по любимому городу. На тротуарах не протолкнуться: скорбящие британцы застыли в безмолвии. Кто-то принес с собой цветы, кто-то – плакаты и открытки, но все как один – носовые платки. Слез было пролито немало: главный символ Англии и оплот стабильности ушел в небытие. По этому поводу в Королевстве объявлен 10-дневный траур.