Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Остановилось сердце": все о прощании с Екатериной Стриженовой
"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь
"Как же надоела бабка эта": сморщенная плакальщица Немоляева еле ворочает языком
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
партнеры
Понедельник
24 октября
Лента новостей
16:20
"До сих пор на свободе": мать указала на убийцу сожженной Легкоступовой
15:48
Собчак кинула камень в огород Пугачевой: Без тебя намного лучше
15:39
"Особая опасность": изуродованный сын Яковлевой висит на волоске после операции
15:06
"Пора домой и на экран": осужденный убийца Ефремов готовится к выходу из тюрьмы
15:01
"Дай Бог все это пережить": брошенная мужем Собчак взвыла на сеансе у психолога
14:37
"Вот сволочь!": избившего беззащитную кошку живодера растерзали толпой
14:32
Завороженная мужскими прелестями Дубцова обработала сразу два здоровенных прибора: Довольная
14:19
Стало известно об уходе Маслякова
14:14
"Родила": спутавшаяся с похотливым Прилучным молодуха раскрыла пополнение
13:54
Пьяный скандалист расстрелял знакомых среди ночи: Скончались
13:36
"Досада какая": припавший к бутылке старик Краско угас как спичка
13:13
Неблагодарная лицемерка Хаматова навешала всем лапши: Собиралась быть попрошайкой
13:03
Вздутое веко и рот набекрень: лицо больного Корчевникова показали без ретуши
12:48
Адские волдыри: тощая как скелет Гагарина посинела после процедур
12:24
Вот это хахаль! Еле живая Ходченкова выставила на суд любовника под гул и свист
12:08
"Облысевшая, мокрая вся": обалдевшая Канделаки сорвалась на крик
11:40
Вступившего в перепалку 63-летнего Васильева в халатике приняли за вздорную старушку-узбечку
11:05
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
11:04
"По квартирам ходят": двойник Киркорова дерет три шкуры с доверчивых стариков
10:47
Убившая женщину Большова бросилась наутек в ночи: след простыл
10:10
Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле
10:02
Папанова свели в могилу коммунальщики: жуткие детали смерти артиста в квартире
09:58
Идея украшения интерьера от Николая Цискаридзе: своими руками
09:14
"Надоело": пропустившая лишний бокальчик Пугачева закатила громкий скандал
09:03
Нашелся: женатого внука Пугачевой поймали в США в окружении голозадых девиц
08:12
"Семейные разборки": избитая под воздействием виагры с водкой жена оправдала умершего тирана Нарцисса
06:24
Хватит платить больше: пять способов сэкономить на электроэнергии
04:17
"Мы попали": Пойманный на разврате с дружком Киркоров засветил огромное достоинство
02:20
Душой на сцене, а задом на траве: собака по кличке Блю поет любимому серенады
00:11
Филиппов день: народные приметы 24 октября
22:16
"Есть проблемы": докатившейся до легких наркотиков Шукшиной вынесли приговор
21:14
Покойные мужья заходят на "огонек": Ротару, Круг и другие вдовы с загадочными видениями
20:36
На что потратить сбережения: три совета от бизнесмена
19:19
Rocky2: в столичном ресторане отказались от сиквела в пользу оригинальных идей
18:10
Уедет на нары? Тихушник Витас отдубасил важную шишку в жестокой драке
17:48
Не может говорить и пить: из разбитой раком Заворотнюк выдрали часть тела
17:21
"Она замечательная": свинтивший от жены Якубович откровенно о романе с молоденькой коллегой
16:24
Нагадившую россиянам жену иноагента Пугачеву облизали с ног до головы: Желание отомстить
16:14
Разродившаяся Подольская показала миру своего малютку: Так похож на папу
15:34
Разъяренный Михалков с отвращением плюнул в "дегенерата" Милохина: Овощ безграмотный
15:18
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
14:59
Военный самолет упал на дом в Иркутске: что известно о трагедии
14:17
В белых одеждах: пропавшую Ротару обнаружили на кладбище
13:55
Болезнь скрыть не удалось: страшный секрет Малахова стал достоянием общественности
12:43
"Прости, мне так больно": бросившая мужа Ковальчук поставила точку в разводе
12:34
Оставшаяся без мужика Бузова плачется из-за покрывшейся плесенью промежности: Что такое секс
11:18
Уколы в живот и лекарства: расплывшейся брюхатой Орловой подписали смертный приговор
09:58
Пороки, желания и страсть: Михайлов рассказал удивительную историю большой любви
08:31
Как легально закрыть двор от проезда машин
06:24
Дарья Мороз удивила рецептом семейной закуски: Баклажанная мазюка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не может говорить и пить: из разбитой раком Заворотнюк выдрали часть тела
"Прости, мне так больно": бросившая мужа Ковальчук поставила точку в разводе
"Срочно к психиатру!": народ ахнул при виде Орбакайте после распада семьи
Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле
"В кровь": измученную дочь Алферовой нашли с дырками на лице
Болезнь скрыть не удалось: страшный секрет Малахова стал достоянием общественности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Дай Бог все это пережить": брошенная мужем Собчак взвыла на сеансе у психолога

"Дай Бог все это пережить": брошенная мужем Собчак взвыла на сеансе у психолога

Ксения Собчак обсудила с психологом тяжелые вопросы.

Продолжение: Собчак кинула камень в огород Пугачевой: Без тебя намного лучше
прочитано 348 раз

Известная телеведущая Ксения Собчак очень ответственно относится к своей работе. Главным детищем последних лет стала авторская программа "Осторожно: Собчак" на ютуб-канале Ксении Анатольевны.

ПО ТЕМЕ

"Нет мужа": Отчалившая из дома с вещами Собчак поставила точку в отношениях

"Она такая мразь": подлая Собчак вынудила известного певца сбежать из России

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

На днях в Сеть вышло новое интервью. Героиней выпуска стала известный психолог Людмила Петрановская. Ксения Собчак будто бы сама побывала на сеансе у психолога — она внимательно слушала женщину, стараясь не перебивать ее без необходимости. В конце ведущая взвыла от несправедливости жизни.

В комментариях поклонники остались в полном восторге от выбора такой героини. Многие поделились своими травмами, которые хотели бы обсудить с Петрановской, а кто-то высказал уважение специалисту.

"Прошли много терапии и психологов, в нормальную школу моего сына не взяли", "Дай Бог все это пережить и остаться человеком", "Она изменила мое отношение не только к воспитанию детей, но и к себе", — пишут в комментариях.

Возможно, во время интервью Ксения Собчак и сама анализировала свои психологические травмы. По слухам, она и Константин Богомолов не ладят, и даже живут отдельно. Конечно, даже брошенная мужем Собчак никогда не признается в разводе, поэтому пока это только домыслы.

Поклонники все высматривают малейшие эмоции на лице звезды, а также изменения в жизни известной ведущей и режиссера: кто где проводит время, пересекаются ли звезды на мероприятиях. Возможно, совсем скоро скрупулезным фолловерам удастся дойти до правды.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
24 октября 2022, 15:01 Источник: YouTube канал "Осторожно: Собчак" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Слезы, измены, скандалы: громкие разводы ведущих "Дома-2"

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле

Хватит денег и так

Шоу-бизнес

"Досада какая": припавший к бутылке старик Краско угас как спичка

Свернул не туда
Шоу-бизнес

Адские волдыри: тощая как скелет Гагарина посинела после процедур

Терпела до последнего
Шоу-бизнес

"Родила": спутавшаяся с похотливым Прилучным молодуха раскрыла пополнение

Вот это новости!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить

Здоровье

Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Пензенской области слесарь погиб при ремонте формовочного пресса
В Нижегородской области загорелся многоквартирный дом
В Новосибирске мужчина выхватил сумку с продуктами и деньгами у пенсионерки
В Подмосковье с начала года из окон выпало больше сотни детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+