"Дай Бог все это пережить": брошенная мужем Собчак взвыла на сеансе у психолога

Известная телеведущая Ксения Собчак очень ответственно относится к своей работе. Главным детищем последних лет стала авторская программа "Осторожно: Собчак" на ютуб-канале Ксении Анатольевны.
На днях в Сеть вышло новое интервью. Героиней выпуска стала известный психолог Людмила Петрановская. Ксения Собчак будто бы сама побывала на сеансе у психолога — она внимательно слушала женщину, стараясь не перебивать ее без необходимости. В конце ведущая взвыла от несправедливости жизни.
В комментариях поклонники остались в полном восторге от выбора такой героини. Многие поделились своими травмами, которые хотели бы обсудить с Петрановской, а кто-то высказал уважение специалисту.
"Прошли много терапии и психологов, в нормальную школу моего сына не взяли", "Дай Бог все это пережить и остаться человеком", "Она изменила мое отношение не только к воспитанию детей, но и к себе", — пишут в комментариях.
Возможно, во время интервью Ксения Собчак и сама анализировала свои психологические травмы. По слухам, она и Константин Богомолов не ладят, и даже живут отдельно. Конечно, даже брошенная мужем Собчак никогда не признается в разводе, поэтому пока это только домыслы.
Поклонники все высматривают малейшие эмоции на лице звезды, а также изменения в жизни известной ведущей и режиссера: кто где проводит время, пересекаются ли звезды на мероприятиях. Возможно, совсем скоро скрупулезным фолловерам удастся дойти до правды.