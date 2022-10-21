"Нет мужа": Отчалившая из дома с вещами Собчак поставила точку в отношениях

В последнее время народ активно обсуждает личную жизнь знаменитой журналистки: поговаривают, что в ее отношениях с Константином Богомоловым не все гладко. К слову, такие слухи провоцирует сама теледива, постоянно уезжая за границу и, судя по фотографиям, без мужа. Не так давно Ксения Собчак вновь оказалась за границей: собрала вещи и отчалила из дома.
Однако родные края, по признанию скандально известной блондинки, она покидает не ради развлечение – все эти поездки по работе. На данный момент она находится в Дубае, где выступает на мероприятиях, а еще разбирается в вопросах недвижимости. Так, например, журналистка решила узнать побольше о местных схемах продажи жилья с учетом законов Шариата. И то, что она узнала, многих шокировало.
В своем микроблоге Ксения Собчак рассказала, что владеть недвижимостью женщина может, а вот вопрос ее передачи в случае, если с владелицей что-то случится, сложный. Наследники могут быть разные – и мужского, и женского пола. Однако в любом случае "квадраты" перейдут ближайшему родственнику – обязательно мужчине. Вот такая непростая дележка.
"Даже если у нее есть дочь и мама, но нет мужа. То есть, племянник или брат будут иметь больше прав на квартиру, чем родная дочь", – поставили точку в местных отношениях в сфере недвижимости телеведущая.
Так что, теперь поклонники Ксении Собчак, которые планируют приобретать "квадраты" в Дубае, будут знать, что делать это нужно в паре с грамотным специалистом.