Провокационная манера поведения Ксении Собчак не первый раз доводит людей до серьезных поступков.

Популярный музыкант Алишер Моргенштерн* сейчас живет в Дубае. За последний год в его жизни произошло много непростых событий: эмиграция, потеря бизнеса и развод. В новом интервью он поделился, почему так произошло, и что артист планирует делать дальше.

В прошлом году Моргенштерн* стал героем ютуб-шоу Ксении Собчак. Тогда 23-летний шоумен нескромно общался с ведущей на тему денег, алкоголя, запрещенных веществ и отношений. После скандального интервью с Ксенией Собчак артистом заинтересовались различные службы. Моргенштерн* попал под лавину неприятностей. Единственным выходом был отъезд, и в ноябре 2021 года Алишер* покинул Россию.

Таким образом, получается, что своими провокационными вопросами и психологическим давлением Ксения Собчак буквально вынудила известного певца выдать ей все секреты, из-за которых ему пришлось сбежать из России.

После такого негативное отношение Алишера* к Ксении Собчак абсолютно понятно. Он считает, что подлая Ксения Собчак еще пытается приписать себе достижения целой команды. По словам Моргенштерна, дерзкий стиль общения и каверзные вопросы — это работа психологов и журналистов.

"То, что она такая мразь — не ее заслуга, а заслуга ее команды", — говорит Моргенштерн*.

Сейчас Алишер Моргенштерн* планирует помириться с женой, отказаться от алкоголя и снова заняться музыкой. Артист верит, что скоро сможет вернуться на родину, которой его лишила Ксения Собчак.

* Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.