"Инсульт": на обездвиженной Тарасовой поставили крест

В октябре стартовал новый сезон проекта "Ледниковый период". Изначально, Илья Авербух, художник постановщик проекта, заявлял, что Татьяна Тарасова примет участие в съемках. Однако, по состоянию здоровья она уже пропустила первый выпуск.
На вторую съемку Татьяну Тарасову привезли в инвалидной коляске. На обездвиженной Татьяне Тарасовой были сфокусированы все взгляды площадки — так хотелось разглядеть, в каком настроении прибывает тренер.
Кажется, участники нового сезона "Ледникового периода" могут поставить крест на судействе Татьяны Тарасовой. Неизвестно, сможет ли она принять дальнейшее участие в проекте, ведь любое эмоциональное потрясение может стать фатальным для женщины.
В разговоре с Пятым каналом врач-терапевт Надежда Дулганова высказала свое мнение о состоянии Татьяны Анатольевны.
"Я ей рекомендую все-таки воздержаться от физических нагрузок и эмоциональных стрессов. Чтобы это не привело снова к обострению… и не было главным осложнением… — возникновением инсульта", — говорит врач.
Надежда добавляет, что для восстановления звездному тренеру необходима терапия, постоянный контроль давления и осмотр специалистов. Только бережная забота о здоровье продлит жизнь Татьяне Тарасовой, цитирует Надежду интернет-издание "360".