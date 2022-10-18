Положение сложное: Повисшая на грани жизни и смерти Тарасова полностью обездвижена

Госпитализация Татьяны Тарасовой поставила на уши всю Россию.

Прославленного тренера пригласили принять участие в новом сезоне "Ледникового периода". Она согласилась, однако на удивление съемочной группы и коллег на площадку не приехала. Как оказалось, Татьяна Тарасова почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться в клинику.

Как ранее удалось узнать журналистам, мастер спорта страдает вертебробазилярной недостаточности, что у пациентов с подобным диагнозом нередко приводит к нарушению работы мозга, и они, можно сказать, виснут на грани жизни и смерти. Что же касается знаменитой спортсменки, то сейчас ее состояние, кажется, пришло в норму.

Вчера 75-летняя Татьяна Тарасова наконец-то появилась на съемочной площадке шоу "Ледниковый период". Отмечается, что привезли ее туда в инвалидном кресле. Передвигаться самостоятельно легенде российского спорта пока сложно – получается, что она обездвижена полностью. Сообщается, что символ телепрограммы появится на экране в третьем и четвертом выпусках.

При этом прославленный тренер собирается принять участие и в других проектах. Так, она пообещала, что появится на Гран-при в Москве. Правда, в вопросе комментирования соревнований пока положение сложное: Татьяна Тарасова до сих пор не знает, доверят ли ей эту задачу.