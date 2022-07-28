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Четверг
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Шоу-бизнес
Закрыли: Полиция нагрянула к бежавшему за бугор аферисту Моргенштерну*

Закрыли: Полиция нагрянула к бежавшему за бугор аферисту Моргенштерну*

Кажется, Моргенштерна* даже на чужбине преследуют проблемы с законом.
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Скандально известный рэпер сейчас проживает за пределами России. Вместе с уже бывшей супругой Диларой он удрал в Арабские Эмираты. Поговаривают, что причиной отъезда стали его проблемы на родине. Мало того, что на Моргенштерна* возбудили уголовное дело о пропаганде наркотиков, так еще и его ресторан "Кайф" закрыли из-за отсутствия лицензии на продажу крепкого алкоголя.

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 Алишер Тагирович Моргенштерн

Алишер Тагирович Моргенштерн рэпер, музыкант

Однако на его месте совсем недавно появилось другое заведение – новое детище беглеца. Открывая его, музыкант поступил как настоящий аферист! В первый день начала работы ресторана под новым названием "Кайф и точка" он пообещал поклонникам явиться на шоу-программу, приуроченную к праздничному событию. В микроблоге Алишера даже появились ролики, на которых он, якобы, едет по Москве. Но, как оказалось, по столице колесил его двойник, он же присутствовал и на открытии.

Казалось бы, бизнес Моргенштерна* продолжает работать, но создается впечатление, будто над его судьбой снова нависла угроза. Как передает Пятый канал, к артисту нагрянули сотрудники полиции – точнее, они нанесли визит ресторану на Большой Дмитровке. Пока неизвестно, что стало причиной их приезда.

На появившемся в Сети ролике видно, как правоохранители о чем-то общаются с персоналом. На финальных кадрах один из представителей власти закрыл входную дверь. Комментария от самого Моргенштерна* пока не поступало.

*признан иностранным агентом в России.

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Моргенштерн*. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2022, 20:18 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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