Измотанная Собчак вернулась из эмиграции

Телеведущая и блогер Ксения Собчак старается оставаться в контакте со своими поклонниками. Она делится фотографиям и видео в социальных сетях, вне зависимости от наличия макияжа или аккуратной прически. Теледива редко пропадает из инфополя, всегда быстро реагируя на общественное волнение. Так, не осталась в стороне Собчак и от новостей о якобы возможной эмиграции.
"Друзья, очередная эмиграция оказалась короткой. Я вернулась после командировки, после замечательного концерта Земфиры", — сказала Ксения Собчак своим подписчикам. Такой комментарий последовал после многочисленных споров под фотографиями Собчак. Одни утверждали, что ведущая уехала насовсем в Израиль, другие же просили прислушаться к самой ведущей и поверить словам о командировке.
Помимо этого, Ксения Собчак рассказала и о концерте Земфиры в Тель-Авиве. По словам экс-ведущей "Дома-2" из-за мероприятия ей не удалось отдохнуть, поэтому домой в Москву она вернулась измотанная и уставшая.
Поклонники гадают, кто станет героем израильского интервью Ксении Собчак. Вариантов несколько: это и Алла Пугачева, и Рената Литвинова, и даже сама Земфира, которая практически не дает интервью.