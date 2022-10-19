Меган, подвинься: Всплыла грязная интрижка любвеобильного принца Гарри за спиной у наивной Маркл

Муж Меган Маркл, кажется, не чист перед своей благоверной.

В последнее время только и говорят о похождениях на стороне членов монаршей семьи. Не так давно злые языки добрались до принца Уильяма, пытаясь уличить его в изменах Кейт Миддлтон. А теперь в центре внимания оказались отношения Меган Маркл и принца Гарри.

Кто бы мог подумать, что в этом с виду идеальном союзе может быть место интригам. Однако, с подачи биографа королевской семьи Анджелы Левин всплыла информация о том, что младший сын принцессы Дианы не чист перед своей благоверной, ведь сердце рыжего красавчика однажды покорила другая девушка.

Писательница готовится выпустить биографический роман о жизни супруги Карла III, при этом пару страниц посвятит началу отношений принца Гарри и Меган Маркл. Как оказалось, во время зарождения романа с актрисой внук Елизаветы II не отказывал себе в удовольствии флиртовать с другими девушками – за спиной у наивной возлюбленной.

С одной из них он даже успел сходить на пару свиданий – с моделью Сарой-Анн Маклин. Их знакомство произошло в 2016 году: любвеобильный принц Гарри встретил девушку на вечеринке, добыл телефон и буквально атаковывал ее звонками. Модель могла бы занять место герцогини, если бы быстро не надоела члену монаршей семьи.

Знала ли о грязной интрижке за своей спиной супруга сына принцессы Дианы – остается догадываться. Но очевидно, что Меган Маркл в конце концов сумела очаровать возлюбленного и затмить других женщин.