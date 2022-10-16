"Чувства вины нет": взбешенный Кончаловский плюнул в умотавших с родины Пугачеву и Галкина*

Представитель династии Михалковых-Кончаловских высказался о бегущих за границу соотечественниках. Досталось всем.



Егор Кончаловский не нуждается в представлении: имя его говорит само за себя. Вчера он стал гостем радио "Комсомольская правда", где рассказал о текущей обстановке в России и дал оценку поведению как звезд, так и рядовых россиян.

В связи с последними событиями множество соотечественников покинуло пределы России. Думают "переждать" тяжелые времена с комфортом. Деятели культуры, креативный класс разбежались кто куда: лишь бы был "вайфай, капучино, кальян". Те, кто бегут, оставив все, даже жен и детей, не знакомы с понятием "патриотизм". "Чувства вины тоже нет", – плюнул взбешенный Кончаловский в умотавших с родины.

Высказался режиссер, разумеется и про Пугачеву и Галкина*. Алла, предположительно, вместе с мужем получила гражданство Израиля. По мнению Егора Кончаловского, поступок ее (Алла Пугачева попросила внести ее в список иноагентов вслед за ее мужем. – Прим. ред.) понятен и был бы приятен каждому мужу.

Что же до супруга Примадонны: Кончаловский уверен, что масштаб его личности сильно преувеличен. Полагает режиссер, что резкие русофобские комментарии, которые отпускает юморист со сцены, вызваны документами, которые тот подписал при вьезде в страны ЕС. Многие из западных государств, напомнил Егор Кончаловский, требуют подписывать бумагу, в которой ты признаешься, что не одобряешь политический вектор России.



* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022