Святые угодники! Почившую на том Свете Толкалину хотят клонировать

Народ взвыл из-за ухода Любови Толкалиной.

Поклонники знаменитой актрисы не успевают угнаться за своим уж очень активным кумиром! Экс-супруга Егора Кончаловского вечно чем-то занята: то снимается в новых картинах, то выступает на сцене театра, то набирается сил в каком-нибудь в храме. В общем, жизнь у Любови Толкалиной очень насыщенная, но, кажется, она решила сделать паузу.

Не так давно звезда покинула Старый Свет – свою родную Россию – и отправилась в Новый. Сейчас она отдыхает на Мальдивах. И, судя по ее фотографиям, там знаменитость обрела настоящий покой. Почившая актриса старается передать свое настроение народу, который находится в холодной, настигнутой осенью родине. "Покидаю вам сюда радости для глаз, чтобы хоть немного отвлечь", – написала в своем микроблоге бывшая жена именитого режиссера.

Помимо снимков окрестностей Любовь Толкалина показала себя: в коротких шортиках и белой майке она сидит на яхте, а за ее спиной – красивый закат. Народ принялся осыпать актрису комплиментами, а кто-то признался что за время отсутствия в микроблоге фотографий с ее личиком, уже заскучал.

Также некоторые поклонники отметили, что в России ее жутко не хватает. А один из комментаторов предложил идею, как исправить ситуацию. О, Святые угодники! Экс-супругу Егора Кончаловского предложили клонировать! Видимо, чтобы фанаты смогли видеть свою любимицу как можно чаще, и даже когда она в отъезде.

"Не оставляйте нас надолго. Скучаем...", – взвыла аудитория Любови Толкалиной в соцсетях.