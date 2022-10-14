Развратная Раппопорт спуталась с молоденьким экс-супругом Михалковой: Дама сердца

Актрису Ксению Раппопорт поклонники стали подозревать в возобновлении отношений с бывшим мужем — актером Юрием Колокольниковым. Пара рассталась более 10 лет назад, несмотря на рождение общей дочери Софии.
Бывшие супруги появились вместе на съемках сериала "Конец света". По сюжету Князь тьмы (Колокольников) и его невеста (Раппопорт) оказались в московском Чертаново, действительно жутком месте. Посмотревшие первые серии сплетники уже заговорили о настоящей химии между актерами.
Но другие источники опровергают эти домыслы. Оказывается, в личной жизни Ксении Раппопорт уже давно все стабильно. По слухам, актриса спуталась в романтических отношениях с молоденьким экс-супругом Надежды Михалковой Резо Гигинешвили.
"Ксения нынче — дама сердца режиссера", — говорят источники. Резо младше Ксении на восемь лет, но кого это останавливает в 2022 году. Тем более, что за плечами у Гигинешвили уже три брака, которые явно подарили ему необходимый опыт.
Скорее всего, замеченная на съемках "химия" с бывшем мужем — это лишь результат актерского таланта Ксении Раппопорт. Ранее развратная барышня в исполнении Ксении Раппопорт вызвала настоящее негодование у поклонников — они не могли поверить, что актриса может так перевоплотиться.