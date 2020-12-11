"Жуть какая": Раппопорт шокировала большими губами и экстремальным декольте

46-летняя знаменитость примерила образ легкомысленной барышни для съемок в сериале "Мертвые души". Режиссером картины выступил Григорий Константинопольский.
В личном микроблоге Ксения Раппопорт показала фото с площадки. В кадре артистка демонстрирует большие губы и смелое декольте. Подписчики не сразу узнали Ксению. Внешний вид героини актрисы у многих вызвал раздражение.
"Жуть какая😁", "надеюсь, что это всего лишь грим 😉", "Ксения??!?..ни за чтобы не догадалась.. вот это перевоплощение!)🤩👏Обожаю Вас 🌹🌹💐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Только не губы уточкой!!! Аааааа", "Уточки" еще не очень профессионально выходят;), хотя образы получились нарядными:) 👏🏼🌹", "Не узнала вас на первом фото😂😂😂😂 ЮНАЯ ДЕВИЦА ПРЯМО!!!!!!👏👏", – комментировали шокированные пользователи Сети.
Отметим, сериал "Мертвые души" стартовал в онлайн-кинотеатре IVI 9 декабря. Четырехсерийная лента создана по мотивам поэмы Николая Гоголя.
В новой экранизации места гоголевских помещиков занимают чиновники, роли которых исполнили Тимофей Трибунцев, Дмитрий Дюжев, Александр Робак, Елена Коренева. Также в картине снимаются: Евгений Цыганов, Алексей Серебряков, Виктория Толстоганова, Семен Слепаков.
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