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Шоу-бизнес
Послеродовая депрессия, неудачный брак с грузином и тайная личная жизнь: что стало с Надеждой Михалковой

Послеродовая депрессия, неудачный брак с грузином и тайная личная жизнь: что стало с Надеждой Михалковой

27 сентября Надежда Михалкова отмечает день рождения. Ей исполняется 36 лет.
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Ни для кого не секрет, что карьера младшей дочери Никиты Михалкова сложилось удачно. Надежда прославилась еще в раннем детстве, смогла избежать звездной болезни и добилась успеха в профессии без актерского образования. Тем не менее судьбу Михалковой нельзя назвать простой. За пределами экранов звезде не раз приходилось сталкиваться с нелегкими испытаниями.

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 Надежда Никитична Михалкова

Надежда Никитична Михалкова актриса, режиссер

Первую роль в кино Надежда сыграла уже в шесть лет. Но настоящая известность пришла к Михалковой двумя годами позже, когда она снялась в отцовском фильме "Утомленные солнцем". Картина получила премию "Оскар", а юная актриса буквально проснулась знаменитой.

Все были уверены, что после школы наследница режиссера продолжит свой путь в театральном вузе. Однако Надежда поступила в МГИМО на факультет журналистики. Впрочем, диплом Михалковой так и не пригодился. Несмотря на отсутствие актерского образования, дочь Никиты Сергеевича продолжила заниматься любимым делом и преуспела не только как актриса, но и как режиссер.

В личной жизни знаменитости повезло куда меньше. Надежда Михалкова была замужем только один раз, да и то неудачно. Своего единственного мужа, режиссера Резо Гигинеишвили, актриса встретила на съемках фильма "Девять месяцев". Ходили слухи, что родители были не в восторге от выбора дочери, к тому же, Михалкову тут же окрестили разлучницей. Поговаривали, якобы она увела возлюбленного у другой.

Несмотря на разговоры злых языков, актриса и режиссер поженились и обвенчались. Через год после свадьбы, в 2011 году, у пары родилась дочка Нина, а ровно через два года на свет появился сын Иван. Надежда признавалась, что первые месяцы материнства стали для нее серьезным испытанием. По словам звезды, она столкнулась с затяжной послеродовой депрессией.

Со временем тяжелый период прошел, но трудности, увы, на этом не закончились. В 2016 году поползли слухи, будто в семье Михалковой случился разлад. А в 2017-м актриса развелась с мужем-грузином, не называя причин. Вскоре Резо женился снова, а Надежда посвятила себя детям и карьере.

Звезда не скрывала, что расставание далось ей нелегко, но она смогла сохранить с экс-супругом приятельские отношения ради детей. Впрочем, замуж во второй раз Михалкова так и не вышла. С момента развода актрисы прошло уже пять лет, а ее личная жизнь по-прежнему остается тайной для публики. В свои 36 лет знаменитость посвящает себя семье и любимой работе, а пускаться в любовные приключения, судя по всему, не спешит.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Надежда Михалкова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2022, 13:23 Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник
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