Истеричная Дубцова оказалась на больничной койке: Всем желаю

У Ирины Дубцовой обнаружили проблемы со здоровьем.

Певица и победительница телепроекта "Фабрика звезд – 4" Ирина Дубцова в этом году отметила 40 лет. За 20 лет карьеры артистка выпустила множество хитов и клипов, например, "О нем" и "Спи, мое солнышко".

Однако, жизнь певицы наполнена не только радостными событиями, но и печальными. Напомним, что недавно Ирина Дубцова оказалась на больничной койке. Певица проходила лечение в стационаре и долгое время не рассказывала, что с ней произошло, заставив тем самым переживать своих поклонников. Но на днях артистка пролила свет на тайны своего лечения.

Оказалось, что на фоне происходящих событий Ирина Дубцова столкнулась с сильным стрессом. Недостаток сна и отсутствие отдыха довели звезду до истощения и эмоционального перенапряжения. Чтобы восстановить здоровье истеричная Дубцова и решила обратиться за помощью.

Вернувшись из стационара, Ирина Дубцова осознала, насколько важно заботиться о себе. По ее словам, жизненные трудности — это временно, а вот здоровье может и не вернуться.

"Всем желаю прислушаться к моим словам и беречь себя", — закончила Ирина.