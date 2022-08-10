Рейтинг российских артистов от Павла Рудченко

Критерии оценки
(наибольший балл +2, наименьший балл -2):
- популярность;
- профессионализм;
- активная концертная деятельность;
- регулярность выпуска новых песен;
- оригинальность;
- солидарность с настроением общества;
- не менее трех хитов;
- взаимодействие с молодежью;
- присутствие в медийном пространстве;
- культурный вклад.
Результаты
|Артист
|Баллы
|Григорий Лепс
| 20
Полина Гагарина
|20
Олег Газманов
|19
Николай Басков
|19
Лариса Долина
|19
Надежда Бабкина
|18
Дима Билан
|18
Сергей Лазарев
|18
Баста
|17
Сергей Жуков
|17
Александр Розенбаум
|17
Николай Расторгуев
|17
Лев Лещенко
|17
Филипп Киркоров
|17
Леонид Агутин
|16
Стас Михайлов
|16
Елена Ваенга
|16
Валерия
|16
МакSим
|16
Лолита
|16
Валерий Кипелов
|15
Ольга Кормухина
|15
Ёлка
|15
Валерий Сюткин
|14
Тимати
|14
Владимир Пресняков
|13
Александр Маршал
|13
Юрий Антонов
|13
Валерий Леонтьев
|13
Клава Кока
|13
Борис Гребенщиков
|13
Мари Краймбрери
|12
Валерий Меладзе
|12
Алла Пугачева
|12
Ирина Аллегрова
|12
Анна Асти
|12
Земфира
|12
Владимир Кузьмин
|12
Стас Пьеха
|12
Ольга Бузова
|12
Андрей Макаревич
|12
Юлианна Караулова
|11
Диана Арбенина
|11
Нюша
|11
Niletto
|11
Денис Майданов
|11
Сергей Галанин
|11
Зара
|10
Сергей Трофимов
|10
Манижа
|10
Хабиб
|10
Елена Темникова
|9
Егор Крид
|9
Люся Чеботина
|9
Жанна Агузарова
|9
Ирина Дубцова
|7
Кристина Орбакайте
|7
Звонкий
|7
Emin
|6