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Шоу-бизнес
Первый муж был абьюзером, а второй уже несколько лет в бегах: непростая личная жизнь Жасмин

Первый муж был абьюзером, а второй уже несколько лет в бегах: непростая личная жизнь Жасмин

12 октября певица Жасмин отмечает день рождения. Ей исполняется 45 лет.
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Сара Манахимова уже много лет известна публике под именем принцессы. Однако за пределами сцены и телекамер ее жизнь не всегда похожа на сказку. К сожалению, на долю певицы выпало немало тяжелых испытаний. Если некоторые из них звезде удалось преодолеть, то другие преследуют ее и по сей день.

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 Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

С первым серьезным ударом судьбы Жасмин пришлось столкнуться еще в юности. Манахимовой было всего 19 лет, когда не стало ее мамы. Боль утраты заставила девушку быстро повзрослеть и подтолкнула ее на серьезные изменения в жизни. Сара не только поступила в училище имени Гнесиных, но и решилась связать себя узами брака.

Первым супругом певицы стал бизнесмен Вячеслав Семендуев. Мужчина был старше девушки на 17 лет, но упорно добивался ее руки и получил согласие. В 1997-м, спустя год после свадьбы, у пары родился сын Миша.

Вячеслав не только поддерживал стремление жены заниматься музыкой, но и помогал ей строить карьеру на сцене. Со стороны брак певицы казался идеальным. Горькая правда вскрылась лишь спустя 10 лет, когда Жасмин попала в больницу с сотрясением мозга. Тогда стало известно, что супруг давно поднимает на звезду руку. Вскоре артистка развелась с абьюзером и оборвала с ним все связи.

Во второй раз Манахимовой вышла замуж обдуманно. Ее супругом стал молдавский бизнесмен Илан Шор, который моложе ее на 10 лет. В этом браке Жасмин наконец смогла стать по-настоящему счастливой и дважды стала мамой. В 2012-м у пары родилась дочка Маргарита, а спустя четыре года на свет появился сын Мирон.

Поклонники не переставали радоваться за звезду, которая обрела любовь и гармонию. Однако семейная идиллия оказалась недолгой. В 2020 года супруга певицы объявили в международный розыск. За несколько лет до этого Шора приговорили к 7,5 годам тюрьмы за банковские махинации, но он обжаловал приговор и остался на свободе. А после муж звезды покинул Молдавию, наплевав на запрет. С тех пор он находится в бегах.

Жасмин не скрывает, что эта ситуация стала для ее семьи большим испытанием. Однако артистка не опускает руки и не теряет надежды на положительный исход. Сейчас бизнесмен живет отдельно от близких. По всей видимости, семья периодически собирается вместе на нейтральной территории.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Жасмин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 октября 2022, 11:40 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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