Остались без праздника: Лещенко шокировал заявлением о "Голубом огоньке"

Лев Лещенко — уважаемый в профессиональной среде артист. Певец осведомлен о многих вещах, которые для многих остаются недоступными.
Знаменитость сделала тревожное заявление, которое касается новогодних развлекательных программ. По словам Лещенко, грядущий Новый год может пройти для россиян без праздника.
Речь идет о концертах по федеральным каналам. Народный артист сообщил, что известный, пожалуй, каждому "Голубой огонек" в новогоднюю ночь по телевидению показывать, вероятно, не будут. Лещенко сделал подобный вывод исходя из того, что его не приглашали на съемки передачи.
"Снимается только в "Крокусе" один концерт, который по телевидению покажут. Мне не предлагали никакого "Голубого огонька", не приглашали. Будет только в "Крокусе" концерт, там дуэты новогодние — и все", – цитирует артиста пресса.
Стоит отметить, что подробных планов телевизионных менеджеров Лев Валерьянович не разгласил. Можно сделать вывод, что все сказанное является отчасти оценочным суждением знаменитости.
Ранее журналисты выяснили, что размер пенсии Льва Лещенко составляет примерно 70 тысяч рублей. Также стало известно, что певец не забывает помогать нуждающимся.