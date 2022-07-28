"На пенсию даже не смотрю": раздобревший богач Лещенко раскрыл траты после появления второй семьи

Размер пенсии народного артиста России и полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" Льва Лещенко составляет примерно 70 тысяч рублей, посчитали журналисты. Они также выяснили у артиста, на что он спускает ежемесячные выплаты от государства.
Оказалось, что Лещенко, хоть и кажется некоторым раздобревшим богачом, не забывает помогать нуждающимся. 80-летний артист рассказал: "Мы с Володей (Владимиром Винокуром – Прим. ред.) даже не смотрим на наши пенсии, каждый месяц отправляем помощь детишкам в детдом".
По словам Льва Валерьяновича, на эти деньги покупаются кровати, шкафы, компьютеры – все для детей, живущих в воспитательном учреждении в Пенах, что в 50 километрах от Курска. Певец без преувеличения сказал, что эти дети стали для него и его давнего друга, Владимира Натановича, второй семьей.
Ранее Лев Лещенко поразил народ своим поведением. На премии RU.TV, которая состоялась несколько месяцев назад, народный артист усадил себе на колени певицу Славу. Многие увидели, как пожилой мужчина о чем-то мило беседовал с исполнительницей хита "Одиночество". Подробнее об этом писали "Дни.ру".