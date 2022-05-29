Певица Слава в тугом лифчике оргазмировала на коленях у Лещенко: Жена не смотрит

Телезвезда Ксения Бородина не зря наряжалась на церемонию вручения премии RU.TV. Там она не только насладилась музыкой, но и стала свидетелем пикантной сцены. Одним глазом ей удалось смотреть на сцену, а другим на откровенный разврат. Брюнетке достался столик, за которым сидел Лев Лещенко. Народный артист РСФСР быстро вошел в кураж и тогда этим воспользовалась певица Слава.
Дуэтом артисты не спели, зато устроили публичные ласки. Вокалистка присела на колени пожилого мужчины, обняла его и стала выпячивать грудь. Певица Слава поглаживала 80-летнего коллегу по лицу и шептала ему на ухо слова, от которых он краснел и смущался. Все это стало известно, благодаря Ксении Бородиной — она сняла парочку на камеру и разместила ролик в личном блоге.
На видео тяжело расслышать фразы, которыми награждала певца оргазмирующая кокетка. "Я тебя тоже", — ответил ей Лев Лещенко на одну из провокационных речей. Мужчине, судя по его лицу, было приятно такое внимание. Певица Слава оделась очень эпатажно — тугой черный лифчик и трусы она прикрыла полупрозрачным кружевом, через которое виднелись интимные части тела.
Хочется верить, что эротичные нежности артистов не зашли слишком далеко. У каждого из них есть семьи и вторые половинки. "Надеюсь, жена Льва мой блог не смотрит", — написала к ролику Ксения Бородина. Певица Слава намного моложе супруги Лещенко, поэтому имеет все шансы склонить его к измене.