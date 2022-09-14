"Труп был жирный": Чернющую Толкалину с дырками на руках нашли под деревом

Знаменитая актриса любит удивить своих поклонников: какие только посты в социальных сетях они от нее не получали! Было и обнаженное тело, и кровавые руки, а недавно она вообще будто тонула в воде. На этот раз Любовь Толкалина вновь поразила народ.
Фанаты уже привыкли, что их любимица постоянно на бегу – мчится от проекта к проекту. Так что, неизвестно где ее можно застать в ту или иную секунду. Сегодня экс-супруга Егора Кончаловского опубликовала новое видео, благодаря которому пользователи нашли ее под деревом, где-то, судя по всему, в лесистой местности.
На этот раз обошлось без обнаженки. Любовь Толкалина ошеломила публику более интеллектуальным контентом. Надев на себя темный костюм, который, можно сказать, сделал ее чернюшной, с дырками в районе рук, чтобы вставлять туда большие пальцы, она решила прочитать стихотворение Саши Черного под названием "Городская сказка".
Эта история о филологе, который влюбился в девушку-медика, однако чувства его сразу сошли на нет, когда он в жутких подробностях услышал рассказ о ее работе.
"Устала. Вскрывала студента: Труп был жирный и дряблый. Холод... Сталь инструмента. Руки, конечно, иззябли", – процитировала поэта актриса.
Поклонники бесспорно оказались впечатлены талантливым прочтением поэзии от звезды. Многие попросили Любовь Толкалину почаще радовать их проникновенными строками.